فرق مجلس الجنوب تواصل مسح الاضرار نتيجة العدوان الاسرائيلي

تقوم فرق “مجلس الجنوب” بعمليات كشف ومسح للأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في مدينة صور وقرى القضاء منذ وقف إطلاق النار.

وقد عملت لجان المجلس برفقة عناصر شرطة من بلدية صور على مسح الاضرار في المباني والاحياء السكنية في صور، وكان رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أعطى توجيهاته للجان المجلس في الكشف ومسح الاضرار منذ أول يوم من وقف اطلاق النار .

وفي المعلومات ان “80 لجنة للمجلس تقوم منذ اعلان وقف إطلاق النار في مسح الاضرار التي لا يوجد فيها العدو الاسرائيلي وهي مستمرة في عملها، كما وهي تنتظر انسحاب العدو من القرى التي يوجد فيها لمسح الاضرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام