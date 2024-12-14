الرئيس الكوري الجنوبي يواجه مذكرة عزل ثانية امام البرلمان اليوم

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السبت للمرة الثانية مذكرة لعزله أمام البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

ويُتوقع أن يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني المقرر الساعة 16,00 (07,00 ت غ)، للمطالبة برحيل الرئيس.

ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية. وأعلنت مغنية الكيبوب يوري، من مجموعة غيرلز جينيريشن والتي أصبحت أغنيتها “إنتو ذا نيو وورلد” نشيدا احتجاجيا، أنها دفعت مقدما مقابل الطعام للمشاركين في التجمع.

وفشلت مذكرة عزل أولى قدمتها المعارضة في 7 كانون الأول، بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النصاب القانوني.

ولكي يتم اعتماده، يجب أن يحصل اقتراح العزل على 200 صوت على الأقل من أصل 300 صوت. وتمتلك المعارضة بقيادة الحزب الديموقراطي 192 مقعدا وحزب سلطة الشعب 108 مقاعد. وبالتالي، يحتاج معارضو يون إلى كسب أصوات ثمانية نواب على الأقل من حزب سلطة الشعب من أجل إسقاط الرئيس.

والجمعة صرح سبعة من نواب حزب سلطة الشعب علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل، ما يعني أن نتائج التصويت ستكون متقاربة. وإذا ما تم تمرير اقتراح العزل، سيجري تعليق مهمات يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله. وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك-سو المرحلة المقبلة ، بحسب ما ذكرت “فرانس برس “.

المصدر: فرانس برس