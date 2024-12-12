وسائل إعلام إسرائيلية: 4 اصابات في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 01:22

وسائل إعلام إسرائيلية: 4 اصابات في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس

منذ 1 ساعة 11 December، 2024
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