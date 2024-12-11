الامام الخامنئي : “داعش” هي قنبلة زعزعة الأمن في المنطقة من العراق إلى سوريا قبل الهدف الرئيسي وهو زعزعة أمن الجمهورية الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 11:36

الامام الخامنئي : “داعش” هي قنبلة زعزعة الأمن في المنطقة من العراق إلى سوريا قبل الهدف الرئيسي وهو زعزعة أمن الجمهورية الإسلامية

منذ 9 mins 11 December، 2024
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