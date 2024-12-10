مراسل المنار في جنوب سوريا: القوات الإسرائيلية وصلت إلى قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة العازلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 16:44

مراسل المنار في جنوب سوريا: القوات الإسرائيلية وصلت إلى قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة العازلة

منذ 2 ساعة 10 December، 2024
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