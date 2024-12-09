قيادي في “هيئة التنسيق الوطنية السورية”: لبناء علاقات مع أي طرف على أساس المصالح الوطنية

أكد عضو الجهاز التنفيذي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في “هيئة التنسيق الوطنية السورية” المعارضة أحمد العسراوي أنه “يجب على سوريا ألا تتخلى عن الاتفاقيات مع روسيا التي تلبي مصالحها”.

وقال العسراوي في حديث له الاثنين “يجب ألا نخالف كل الاتفاقات التي تلبي وتصب في مصلحة سوريا ويجب أن نربطها بمصالح البلاد وارتباطها بالقضية العربية”، وأكد أن “هناك قوى في المعارضة السورية لا تتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا ومستعدة لبناء علاقات مع أي طرف على أساس المصالح الوطنية السورية”.

وأضاف العسراوي “لن أتخذ أبدا موقفا عدائيا تجاه روسيا أو أي دولة أخرى لا تتخذ موقفا عدائيا تجاه الشعب السوري ومصالحه ومصالح وطنه”، وأشار إلى أن “حزبه الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي العربي وهو جزء من ائتلاف المعارضة المعتدلة غير المسلحة هيئة التنسيق الوطنية السورية التي تشكلت عام 2011، مستعد لبناء علاقات مع كل من يعمل لصالح الشعب السوري ولصالحه لإعادة الوضع الطبيعي إلى البلاد”، واضاف أن “كل طرف يستوفي هذه المعايير سيلعب دوره في سوريا”.

وتم تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية السورية” خلال الازمة السورية عام 2011 من قبل عدد من الأحزاب السورية اليسارية، بما في ذلك 3 أحزاب كردية.

المصدر: روسيا اليوم