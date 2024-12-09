كهرباء لبنان: إنجاز تصليح كافة الأعطال المترتبة من جراء العدوان الإسرائيلي على خط زهراني-النبطية “66 ك.ف” وداخل محطة التحويل الرئيسية في النبطية وإعادة وضع هذه المحطة في الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 16:22

كهرباء لبنان: إنجاز تصليح كافة الأعطال المترتبة من جراء العدوان الإسرائيلي على خط زهراني-النبطية “66 ك.ف” وداخل محطة التحويل الرئيسية في النبطية وإعادة وضع هذه المحطة في الخدمة

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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