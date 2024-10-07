المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة نيمرا “احدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية” غرب طبريا بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2024 - 09:38

المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة نيمرا “احدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية” غرب طبريا بصلية صاروخية

منذ 31 mins 7 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة