مراسل المنار : صلية صاروخية كبيرة بإتجاه الأراضي المحتلة واصوات الانفجارات في مستعمرة كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 00:18

مراسل المنار : صلية صاروخية كبيرة بإتجاه الأراضي المحتلة واصوات الانفجارات في مستعمرة كريات شمونة ومحيطها

منذ 44 mins 6 October، 2024
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