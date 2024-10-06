مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قصفوا يوم الاحد تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة معلوت ترشيحا بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 19:38

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قصفوا يوم الاحد تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة معلوت ترشيحا بصلية صاروخية

منذ 42 mins 6 October، 2024
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