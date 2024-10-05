الجهاد الاسلامي:استهداف القائد القسامي سعيد عط الله وعائلته بمخيم البداوي جريمة ضد الانسانية وعلى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل وضع حدا لاجرام الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 09:26

الجهاد الاسلامي:استهداف القائد القسامي سعيد عط الله وعائلته بمخيم البداوي جريمة ضد الانسانية وعلى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل وضع حدا لاجرام الاحتلال

منذ 41 mins 5 October، 2024
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