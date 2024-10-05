تجدد الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 04:46

تجدد الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 2 ساعة 5 October، 2024
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