مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتبكوا عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2024 - 20:58

مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتبكوا عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون

منذ 1 ساعة 4 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة