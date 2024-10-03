المقاومة الإسلامية: قصفنا موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و 6 صواريخ فلق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 20:10

المقاومة الإسلامية: قصفنا موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و 6 صواريخ فلق

منذ 38 mins 3 October، 2024
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