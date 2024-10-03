مراسل المنار: صليات صاروخية بإتجاه شمال الجولان السوري المحتل وصافرات الانذار دوت في كاتسيرين ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2024 - 15:32

مراسل المنار: صليات صاروخية بإتجاه شمال الجولان السوري المحتل وصافرات الانذار دوت في كاتسيرين ومحيطها

منذ 33 mins 3 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة