وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 363 على القطاع إلى 41788 شهيداً و96794 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 13:58

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 363 على القطاع إلى 41788 شهيداً و96794 جريحاً

منذ 1 ساعة 3 October، 2024
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