الصحة اللبنانية: 55 شهيداً و156 جريحاً حصيلة غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية في جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 02:12

الصحة اللبنانية: 55 شهيداً و156 جريحاً حصيلة غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية في جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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