مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 09:56

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية

منذ 31 mins 1 October، 2024
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