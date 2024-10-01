غزة تقاوم الإبادة لليوم الـ 361 على التوالي

في اليوم الـ361 للحرب على غزة، وفي وقت أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال في القطاع، واصل الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة تحديداً خان يونس ودير البلح، مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى.

وفي التفاصيل، فقد شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات استهدفت منازل بمنطقة العمور ببلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أدّى إلى استشهاد 7 مواطنين منهم نساء وأطفال.

#شاهد

“عايشة تحت الردم وسمعنا صوتها”.. أحياء تحت الأنقاض جراء القصف والمجازر في منازل المدنيين في #غزة هذه الليلة! pic.twitter.com/etBB9v3SqI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

كما أطلقت طائرة مسيرة “كواد كابتر” تابعة لقوات الاحتلال، قنابل في محيط مركز الشرطة بأرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع. هذا وأصيب مُسن بطلق ناري من طائرة “كواد كابتر” قرب جولس بالمخيم الجديد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

#شاهد | مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة الشـ.ـهيد محمد الدرة. pic.twitter.com/owut7pkjxR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

وتواصل قوات الاحتلال توغلها لليوم السادس في الفخاري شرق خانيونس وسط قصف نوعي وعمليات تجريف وتدمير في المنطقة.

المصدر: مواقع إخبارية