اللواء سلامي يزور الجرحى اللبنانيين في مشهد: ايران الاسلامية إلى جانب شعبي غزة ولبنان

زار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي عددا من جرحى الهجمات الإرهابية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان في احد مستشفيات مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وخلال زيارته للجرحى اللبنانيين، قال اللواء سلامي إن إيران الإسلامية ستكون إلى جانب شعبي غزة ولبنان البطلين والمظلومين.

وقال إن الروح العالية التي تتمتعون بها أيها الأعزاء تستحق الثناء والفضل من الله، وأضاف، “ان إرادة الله تحتم انتصار جبهة الإسلام وإن شاء الله في المستقبل القريب ستذوق شعوب العالم الحرة طعم هذا الانتصار”.

المصدر: وكالة ارنا