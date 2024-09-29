الصحة اليمنية: 4 شهداء و29 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحُدَيْدَة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 20:06

الصحة اليمنية: 4 شهداء و29 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحُدَيْدَة

منذ 8 mins 29 September، 2024
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