بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 18:32

بعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة

منذ 30 mins 29 September، 2024
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