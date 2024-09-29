الرئيس الاسد: متيقنون بأن المقاومة الوطنية اللبنانية  ‫ستكمل طريق النضال بوجه الاحتلال وستبقى الكتف الذي يسند فلسطين  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 17:00

الرئيس الاسد: متيقنون بأن المقاومة الوطنية اللبنانية  ‫ستكمل طريق النضال بوجه الاحتلال وستبقى الكتف الذي يسند فلسطين 

منذ 17 mins 29 September، 2024
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