‫مراسل المنار: طيران العدو يشن غارات على البقاع مستهدفا  ‫مناطق بعلبك وشعت والهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 06:10

‫مراسل المنار: طيران العدو يشن غارات على البقاع مستهدفا  ‫مناطق بعلبك وشعت والهرمل

منذ 26 mins 29 September، 2024
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