قبيل كلمة نتنياهو.. تظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك تضامنا مع غزة ولبنان

سار المئات من المتظاهرين في مدينة نيويورك الأميركية الى مقر الأمم المتحدة للتضامن مع فلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك قبل يوم من موعد كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ووقف الحرب على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة نتنياهو واعتقاله بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في على قطاع غزة والتي ادت الى استشهاد واصابة عشرات الالاف من المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها. هذا وصعّد العدو من عدوانه المستمر على قرى جنوب لبنان منذ عام، بقيامه بعدوان جوي غير مسبوق منذ أيام على مساحات واسعة في الجنوب والبقاع، مما أودى بحياة أكثر من خمسمئة من المدنيين العزّل.

المصدر: وكالات