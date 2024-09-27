العراق يعلن إرسال 75 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان جواً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 06:14

العراق يعلن إرسال 75 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان جواً

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
مساعدات عراقية إلى لبنان
العراق - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وصول 75 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية العراقية إلى لبنان، فيما أكدت الاستعدادات لإرسال أول قافلة مساعدات برية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد إن “العراق أكمل إيصال 75 طناً من المساعدات الطبية والعلاجية والإنسانية إلى لبنان عبر 5 طلعات جوية، تضمنت شحنة لوزارة الصحة وثلاث شحنات لهيئة الحشد الشعبي وواحدة لجمعية الهلال الأحمر”.

وأضاف أن “العتبة الحسينية المقدسة تستعد- خلال الساعات المقبلة- لإطلاق أول قافلة مساعدات برية إلى لبنان وهي كبيرة جدا وتحتوي على أجهزة طبية ومعدات ومواد إغاثية”. وأردف أن “هنالك حملات في المحافظات لتجميع مواد غذائية إلى لبنان”.

وتابع ان “وزارة الصحة العراقية أكدت لنظيرتها اللبنانية جهوزيتها لاستقبال الجرحى وتهيئة المستشفيات والملاكات الطبية والصحية لهذا الغرض”

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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