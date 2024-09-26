60 شهيداً اليوم في غارات الاحتلال على مناطق لبنانية

نشر منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ناصر ياسين مساء الخميس تقريراً جديداً حمل الرقم 3 صادراً عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال التقرير “سُجل خلال هذا اليوم حوالى 115 اعتداء في مناطق مختلفة من لبنان أدت إلى سقوط 60 شهيداً و81 مصاباً وفقاً للبيانات المتلاحقة التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية”، وتابع “ارتفع عدد مراكز الايواء في المرافق العامة إلى 565 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات ويتم توجيه المواطنين اليهم عبر غرف عمليات المحافظات عبر خطوط الاتصال الساخنة التي خصصت في كل محافظة لمساعدة المواطنين”.

ولفت التقرير الى ان “عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية وصل حتى هذه الساعة 77100 نازح وفق المنصة الوطنية”، واضاف “هناك أعداد كبيرة من النازحين الذين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في منازل مؤجرة أو فنادق، أو في أماكن عامة أو خاصة وغيرها”، وتابع “هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جواً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، حيث يقدّر بأن الرقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجل فعليا”.

وأشار التقرير الى انه “خلال اليومين الأخيرين، سجّل الأمن العام عبور 15600 مواطن سوري و 16130 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية”، وتابع “تعمل الهيئة العليا للإغاثة بكل طاقاتها وامكانياتها لتأمين مواد الإغاثة الأساسية للنازحين في مراكز الايواء في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين”، واضاف “كلّف وزير الداخلية والبلديات المحافظين عقد مجالس أمن فرعية في المحافظات لضبط الأمن وقمع المخالفات لا سيما في محيط مراكز الايواء وردع محاولات اقتحام الأملاك الخاصة والمحافظة عليها”، واكد انه “يتم إحصاء مراكز الايواء التي تقوم الجهات الخاصة والأهلية بتجهيزها في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين”.

وقال التقرير “تنسّق الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة من اجل تأمين الخدمات الأساسية لإغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الايواء حيث خصصت منظمات الأمم المتحدة حزمة مساعدات طارئة من صندوق لبنان الإنساني لدعم السكان الأكثر ضعفاً في البلاد وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الاعمال العدائية المستمرة على لبنان”.

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانها على مناطق جنوبية وبقاعية، مستهدفة المناطق السكنية. وفيما يلي آخر تطورات المساء مع شبكة مراسلينا في المناطق.

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة صور مع مراسلنا سامر الحاج علي

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #صور مع مراسلنا سامر الحاج علي pic.twitter.com/RIz5NCGlAf — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة بنت جبيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #بنت_جبيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن pic.twitter.com/Ou33YsN1Po

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع مع مراسلنا علي يزبك

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #البقاع مع مراسلنا علي يزبك pic.twitter.com/kkVBAjuU5Q — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع الغربي مع مراسلنا ماهر قمر

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #البقاع_الغربي مع مراسلنا ماهر قمر pic.twitter.com/aYqSAXq7Ql

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة الهرمل مع مراسلنا غسان قانصو

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #الهرمل مع مراسلنا غسان قانصو pic.twitter.com/PnHvIMBD06 — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #النبطية مع مراسلنا علي شبيب pic.twitter.com/EfNvbNMgAq

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام