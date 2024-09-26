اعلام العدو: تم تحديد موقع انفجار طائرة بدون طيار أُطلقت من العراق قرب مستوطنة “سدي إيلان” غربي طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 13:14

اعلام العدو: تم تحديد موقع انفجار طائرة بدون طيار أُطلقت من العراق قرب مستوطنة “سدي إيلان” غربي طبريا

منذ 6 mins 26 September، 2024
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