كتائب القسام: مقاتلونا دكوا تحشدات العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 11:42

كتائب القسام: مقاتلونا دكوا تحشدات العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 39 mins 26 September، 2024
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