اعلام العدو: بعد القصف العنيف على عكا أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله على الشمال. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 11:42

اعلام العدو: بعد القصف العنيف على عكا أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله على الشمال.

منذ 42 mins 26 September، 2024
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