اعلام العدو: سماع دوي انفجارات عنيقة في الشمال بعد رشقة صاروخية كبيرة من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 11:40

اعلام العدو: سماع دوي انفجارات عنيقة في الشمال بعد رشقة صاروخية كبيرة من لبنان

منذ 41 mins 26 September، 2024
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