الخارجية الصينية: قلقون من ان تؤدي الاحداث في لبنان لتصعيد التوتر الاقليمي وندعو الى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 11:10

الخارجية الصينية: قلقون من ان تؤدي الاحداث في لبنان لتصعيد التوتر الاقليمي وندعو الى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

منذ 20 mins 19 September، 2024
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