مستشفى “رامبام” في حيفا: استقبلنا إصابتين جراء حدث أمني في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 09:34

مستشفى “رامبام” في حيفا: استقبلنا إصابتين جراء حدث أمني في الشمال

منذ 8 mins 19 September، 2024
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