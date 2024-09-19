القوات المسلحة الإيرانية: نحذّر الولايات المتحدة ونظامها العميل في المنطقة أنه وكما أوفينا بوعدنا الصادق فإن مرور الوقت لن يخل في عزمنا على الانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2024 - 11:08

القوات المسلحة الإيرانية: نحذّر الولايات المتحدة ونظامها العميل في المنطقة أنه وكما أوفينا بوعدنا الصادق فإن مرور الوقت لن يخل في عزمنا على الانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية

منذ 40 mins 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة