قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 08:04

قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

منذ 38 mins 19 September، 2024
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