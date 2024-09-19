جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية في محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 04:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث اليوم الساعة 5 عصراً حول آخر التطورات
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله وما حصل سيزيدنا عزماً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد ابراهيم عبد الكريم زين الدين "ابو علي امير" مواليد 1995- صفد البطيخ
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد حافظ حسين علي ملحم "ابو صالح" مواليد 1976- بلدة قبريخا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد 1991 من بلدة شعت في البقاع
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد جواد ياسر أبو خليل "جهاد" مواليد 2005 من بلدة كوثرية الرز
السيد صفي الدين: الكلام غداً لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو
وزارة الصحة اللبنانية: 20 شهيدا وأكثر من 450 إصابة في التفجيرات التي وقعت في اجهزة لاسلكية
الهلال الأحمر الإيراني: نقل 95 جريحاً اصيبوا بالاعتداء الذي وقع الثلاثاء من لبنان الى ايران لمواصلة تلقي العلاج
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مراسل المنار: شهداء ومصابون في استهداف العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية في محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
منذ 2 ساعة
19 September، 2024
عاجل
حي الزيتون
غزة
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