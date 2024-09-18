إذاعة جيش العدو: “إسرائيل” تستعد لهجوم من حزب الله حيث تم رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية ووحدة “أمان” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 10:26

إذاعة جيش العدو: “إسرائيل” تستعد لهجوم من حزب الله حيث تم رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية ووحدة “أمان”

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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