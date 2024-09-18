السفارة الإيرانية في بيروت: علاج السفير مجتبى أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 10:28
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المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله
المقاومة الاسلامية: الهجوم على ثكنة راموت نفتالي أصاب بدقة أماكن ضباط وجنود العدو ردا على اعتداء العدو على بليدا
المقاومة الإسلامية تزف الشهداء على طريق القدس: مهدي عباس سمحات "جواد معتوق" - عباس فضل ياسين "أبو الفضل"
المقاومة الإسلامية تزف الشهداء: محمد مهدي علي عمار "ذو الفقار" - محمد زكريا عباس "حيدرة"
السفارة الايرانية في بيروت: علاج السفير أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح
رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في بيروت: قمنا بإحضار فرق الإنقاذ وجراحي العيون للتخفيف من آلام المصابين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
جيش العدو الصهيوني يعترف بمقتل 4 جنود بينهم ضابط في كمين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة عصر الثلاثاء
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
السفارة الإيرانية في بيروت: علاج السفير مجتبى أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح
منذ 1 ساعة
18 September، 2024
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