وزير الخارجية الاردني اتصل بالرئيس ميقاتي وأكد استعداد الاردن لأي مساعدة طبية يحتاجها لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2024 - 23:40

وزير الخارجية الاردني اتصل بالرئيس ميقاتي وأكد استعداد الاردن لأي مساعدة طبية يحتاجها لبنان

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة