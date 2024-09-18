عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ب

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 17-09-2024، وفقًا للآتي:
1- بعد مراقبة ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
2- الساعة 01:00 بعد رصدِ هدفٍ للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.
3- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 13:00 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء غولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي مستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بليدا.
7- الساعة 15:10 استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية.
المصدر: الاعلام الحربي