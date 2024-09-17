سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ثاقب – برميلية شديدة الانفجار في محيط مفترق عدنان أبو طه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 14:26
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سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ثاقب – برميلية شديدة الانفجار في محيط مفترق عدنان أبو طه
منذ 2 ساعة
17 September، 2024
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