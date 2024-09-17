المقاومة الإسلامية تقصف هدفاً للعدو في محيط موقع العباد

استهدفت المقاومة الإسلامية فجر اليوم الثلاثاء مجموعة من جنود جيش العدو في محيط ‏موقع العباد، بعد رصد تحركاتها، وذلك بالأسلحة المناسبة، وحققت ‏فيها إصابات مؤكدة.

وبعد رصد هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة فجر اليوم أيضاً ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

كما استهدفت المقاومة تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة، ومرابض مدفعية العدو ‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وأمس، عرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الاسلامية، مشاهد من سيطرة المجاهدين على المحلّقة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي كانت تلقي مناشير تحذيرية ضد أهلنا في منطقة الوزّاني الجنوبية.

وعرض الاعلام الحربي ايضاً مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منظومة فنيّة في موقع المالكية التابع لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعرض الاعلام الحربي أيضاً، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلّة التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

كما عرضت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق موقع رويسات العلم – زبدين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي