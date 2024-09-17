وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين وتعرض 500 مدرسة وجامعة للقصف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 11:22
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وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين وتعرض 500 مدرسة وجامعة للقصف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر
منذ 19 mins
17 September، 2024
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