وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين وتعرض 500 مدرسة وجامعة للقصف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 11:22

وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين وتعرض 500 مدرسة وجامعة للقصف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 19 mins 17 September، 2024
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