المقاومة تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي، إسنادا لغزة وشعبها ومقاومتها، وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وسيادته.

وبالسياق، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.

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1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 17-9-2024‏

‏13 ربيع الأول 1446 هـ

وبعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) ‏من يوم الثلاثاء 17-9-2024 ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.‏

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) ‏من يوم الثلاثاء 17-9-2024 ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 17-9-2024‏

‏13 ربيع الأول 1446 هـ

وفي سياق ردها على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية‎ ‎يوم الثلاثاء 17-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

3- ‏ بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية‎ ‎يوم الثلاثاء 17-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 17-9-2024‏

‏13 ربيع الأول 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي