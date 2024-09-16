مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف بلدة بليدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 16:56
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مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
منذ 45 mins
16 September، 2024
عاجل
الطيران الحربي الصهيوني
بليدا
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