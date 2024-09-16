مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت بـ 5 قذائف عيار 155 ملم منطقة “جبل سدانة” جنوبي بلدة شبعا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 12:20

مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت بـ 5 قذائف عيار 155 ملم منطقة “جبل سدانة” جنوبي بلدة شبعا جنوب لبنان

منذ 31 mins 16 September، 2024
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