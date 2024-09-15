آية الله محمد حسن أختري: اسبوع الوحدة الاسلامية يحمل هذا العام شعار “اغاثة غزة”

اعلن رئيس اللجنة المركزية لاحياء “اسبوع الوحدة” آية الله محمد حسن اختري (الفترة ما بين 12 الى 17 ربيع الاول 1446 هـ )، ان الشعار الرئيسي لهذه المناسبة الاسلامية في هذا العام، هو “اغاثة غزة المظلومة”، والتاكيد على واجب المسلمين بل العالم اكمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد، لشرح فعاليات ونشاطات اسبوع الوحدة الاسلامية، أكد آية الله محمد حسن أختري، “في ضوء الواجب الذي يثقل عاتق الامة الاسلامية، ستركز نشاطات اسبوع الوحدة هذا العام على ضرورة التماسك والتقريب ونبذ الخلافات الى خارج العالم الاسلامي؛ مردفا انه لو كان المسلمون متحدين ومتماسكين مع بعضهم الاخر لما سمحوا بوقوع هذا الكم الهائل من المجازر بحق الاطفال والنساء الفلسطينيين”.

واستدل اية الله اختري بالحديث النبوي الشريف، [مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم]، قائلا “لو جرى تقييم العديد من المواقف والسلوك من منظور هذا الحديث الشريف، لخرج الكثيرون من دائرة الاسلام”.

واوضح ان الذين يقدمون اليوم الدعم للكيان الصهيوني، لمواصلة جرائمه في حق اخوانه بغزة ولا يتخذون اي خطوة باتجاه نصرتهم، فهم في الواقع يخونون هذا الشعب المظلوم، وسينطبق عليهم حديث النبي الاكرم (ص) باعتبارهم خارجين عن دائرة الاسلام المبين.

واستطرد قائلا “يجب علينا كمسلمين، ان تصدح حناجرنا اليوم بالشعارات المناصرة للشعب الفلسطيني، ولكي تصل الى مسامع العالم اجمع وتستنهض اصحاب الضمائر الحرة؛ منوها في هذا السياق بالاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع اهل غزة الصامدين، والمستنكرة لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق هؤلاء المظلومين، والتي عمت الجامعات الامريكية والاوروبية وما اعقبها من مسيرات شعبية مماثلة في البلدان الغربية ذاتها”.

ومضى رئيس اللجنة المركزية لاحياء اسبوع الوحدة الاسلامية، الى القول “نحن اليوم على اعتاب مرور عام كامل منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى وتزامنها مع ذكرى اسبوع الوحدة الاسلامية واسبوع الدفاع المقدس؛ مبينا ان هاك العديد من البرامج والنشاطات التي ستقام بهاتين المناسبتين، لكن الجانب الاهم في ذلك هو التركيز من خلالها على حفظ الوحدة والتماسك ونبذ الخلافات والصراعات من المجتمعات الاسلامية”.

واكد اية الله اختري، على مسؤولية العلماء والنخب في العالم الاسلامي لافشال المؤمرات الفتنوية التي يدبرها الاعداء لشرذمة الامة؛ كما سلط الضوء في هذا الخصوص على النعرات الطائفية والعنصرية التي تروج لها امريكا وبريطانيا في سياق اجنداتها البغيضة.

وفي معرض الاشارة الى اهم البرامج والنشاطات التي ستقام لمناسبة اسبوع الوحدة الاسلامية في هذا العام، نوه اية الله اختري الى اقامة المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الاسلامية باستضافة عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 19 ايلول / سبتمبر الجاري، وعلى مدى 3 ايام متتالية.

المصدر: وكالة ارنا