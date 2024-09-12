وزارة الصحة الفلسطينية: 703 شهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 159 شهيداً من الأطفال والنساء – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة الفلسطينية: 703 شهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 159 شهيداً من الأطفال والنساء
منذ 15 mins
12 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
شهداء
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