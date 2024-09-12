الجبهة الثانية| الإسرائيليون يشكون حرب الاستنزاف: “الحكومة تخلت عنا”

كان لافتا في الأيام القليلة الماضية تغطية الإعلام الإسرائيلي لما يحدث على جبهة شمال فلسطين المحتلة والأثر التي تتركه جبهة الإسناد التي تقودها المقاومة الإسلامية في لبنان. عند رصد الإعلام الإسرائيلي الناطق باللغة الانكليزية تظهر شكوى المستوطنين الإسرائيليين الذين يرفعون الصوت خوفا من هجمات حزب الله ويطالبون حكومتهم بالتحرك متهمينها بالتخلي عنهم.

المحررة في موقع المنار الانكليزي مروة حيدر:

نبدأ مع صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، حيث نشرت تقريرا يوم الإثنين الماضي تحت عنوان: “بعد هجوم حزب الله على نهاريا.. السكان يقولون إن الحكومة تخلت عنهم”.

التقرير تحدث عن الهجوم بطائرات مسيرة والذي استهدف نهاريا يوم الإثنين الماضي.

الصحيفة الإسرائيلية الإلكترونية وصفت الهجوم بأن له “تأثيراً متموجاً”، وقالت: ” لقد أرسل موجات من الرعب عبر الحي، حيث شعر سكانه بالخوف من أن حزب الله بدأ يستهدف مدينتهم، بعد القصف شبه اليومي لكريات شمونة وعشرات البلدات الشمالية الأخرى على مدى الأشهر الحادي عشر الماضية.”

كما عرضت ذا تايمز أوف إسرائيل صورة للمبنى الذي تم استهدافه وقالت: “لقد بدا الجدار الأسود التالف الذي خلفه الهجوم وكأنه إشارة إلى أن سكان المدينة الشمالية البالغ عددهم 64 ألف نسمة باتوا أهدافًا سهلة للغاية.”

ونقلت الصحيفة عن أحد سان المبنى وهو أيضا الذي قال: “نشعر أن الحكومة تخلت عنا وتركت الحرب تستمر.”

اللافت أيضا في الإعلام الإسرائيلي أنه عندما يتحدث عن الجبهة في شمال فلسطين المحتلة فأنه يقول منذ تاريخ 8 أوكتوبر أي تاريخ بدء جبهة الإسناد في لبنان، يعني أن الإعلام الإسرائيلي مثل ما يقول منذ 7 أوكتوبر فأنه يقول منذ 8 أوكتوبر للإشارة إلى عمليات حزب الله.

سأنتقل الآن إلى التحذير الذي أطلقه أدلى به مسؤول أميركي كبير من أن الحرب على لبنان ستكون لها عواقب كارثية. هذا التصريح الذي أدلى به المسؤول الأميركي في قمة حوار الشرق الأوسط وأميركا نقله الإعلام الإسرائيلي وتحديدا الناطق باللغة الانكليزية بامانة وركز عليه.

نبقى مع موقع The Jewish Chronicle والذي عنون: “مسؤول أميركي يحذر: عشرات الآلاف قد يموتون إذا تصاعدت الحرب في لبنان”.

صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل أيضا نقلت هذا التهديد بتقرير مطول تحت عنوان: “مسؤول أميركي كبير يحذر من “عواقب كارثية” للحرب في لبنان – تقارير”.

إفراد مساحة كبيرة للتصريح الذي أدلى به المسؤول الأميركي في القمة التي عقدت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضين يعني أن الإعلام الإسرائيلي يهتم ويتعاطى بجدية مع هذه التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون من أن أي حرب إسرائيلية على لبنان “ليست بهذه البساطة” وأنه”لا يمكن القضاء على الطرف الآخر” أي حزب الله كما قال حرفيا المسؤول الأميركي.

لكن مقابل هذه الصحف والمواقع الإسرائيلية هنا صحف أو مواقع أخرى ارتأت التركيز على الجانب الآخر من تصريح المسؤول الأميركي وهذا ما فعلته إسرائيل توداي التي عنونت: “مسؤول أميركي كبير: حزب الله يجب أن يبقى بعيداً عن الحدود بشكل دائم”.

هذا مشهد الصحف والمواقع الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنكليزية أما بخصوص الإعلام العبري المرئي سنتوقف مع تقرير نشره تلفزيون i24 يوم السبت الماضي والذي نقل أصوات المستوكنين في شمال الفلسطين المحتلة. الإسرائيليون الذين ظهروا في التقرير قالوا أن “هذه المنطقة تتدمر حرفيًا” وعبروا عن القلق الذي يعيشوه جراء حرب الاستزاف. كما قالوا أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يغتال عناصرا من حزب الله إلا أن الإسرائيليين في هذه المنطقة “لم يعودوا يرون أي أثر لهذه الاغتيالات التي لا تغير الوضع على الإطلاق!”.

المصدر: موقع المنار