قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 03:48

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس

منذ 58 mins 12 September، 2024
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